Архив Эскорта

О нас
Наш ресурс создан для разоблачения эскортниц и помощи каждому мужчине.
Многие искренне желают найти себе достойную и благочестивую спутницу жизни, но реалии современного общества диктуют нам совершенно иные правила.
Регулярно приходиться сталкиваться с грязными эскортницами, выдающими себя на первой встречи за порядочных женщин, которые в последствии используют мужчин, разводят их на деньги, ресурсы и без зазрения совести изменяют с другими.
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Выводим девчушек на чистую воду
Честь девушки - это важнейшее качество, которое нужно беречь и замешательство в грязных делах ставит клеймо на её репутации и достоинстве.
На портале содержится база всех шл*х, которые продаются старым мужикам за деньги, тех кто видят в мужчинах исключительно толщину кошелька, и тех с кем точно не стоит строить серьезные отношения, ведь цель будет всегда одна - завладеть твоими деньгами и кинуть!